Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (17)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (17/02), às 15h30, o filme "Maluca Paixão", dirigido por Phil Traill e estrelado Sandra Bullock, Bradley Cooper, Thomas Haden Church, Ken Jeong, Dj Qualls e Keith David. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme de comédia “Maluca Paixão”, Mary Horowitz (Sandra Bullock) é uma mulher diferente que trabalha na criação de palavras cruzadas para um jornal. Ela se convence que o cameraman da CNN Steve (Bradley Cooper) é o grande amor de sua vida. Para convencer ele disso, ela passa a persegui-lo pelo país enquanto ele trabalha, com as mais diferentes pautas, com o objetivo de convencê-lo que foram feitos um para o outro

Veja o trailer de “Maluca Paixão”

Duração: 1h39min

Classificação: 14 anos

Gênero: Comédia

Lançamento: 18 de dezembro de 2009

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)