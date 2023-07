Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (14)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (14/07), às 15h25, o filme "Meu Amigo, O Dragão", dirigido por David Lowery e interpretado por Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Meu Amigo, O Dragão", o menino Pete fica orfão após sofrer um acidente de carro na floresta. Ele logo é encontrado por Elliot, o dragão que tem a habilidade de se clamufar, e passa a protegê-lo. Anos se passam e os dois estão vivendo perfeitamente na floresta sem que ninguém tivesse conhecimento de suas existências. Porém, em um certo dia, Pete encontra o relógio da a guarda florestal Grace Meacham e passa a observá-la de longe em um descampado onde uma madeireira está trabalhando. No entanto, ele acaba sendo descoberto pela jovem Natalie (Oona Laurence), que resolve segui-lo. Essa situação faz com que Pete seja descoberto e, após sofrer um acidente onde fica desacordado, é levado para o hospital. Preocupado por não saber onde está o amigo, Elliot deixa o seu lar à procura do menino.

Veja o trailer de “Meu Amigo, O Dragão”

Título original: Pete's Dragon

Classificação: Livre

Duração: 1h43min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Aventura, Comédia, Fantasia, Família

Lançamento: 29 de setembro de 2016

