Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (07)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (07/07), às 15h25, o filme "Max: O Cão Héroi", dirigido por Boaz Yakin e interpretado por Lauren Graham, Robbie Amell, Josh Wiggins, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Max: O Cão Héroi", o cachorro Max, altamente treinando, se torna feroz e não quer manter contato com mais ninguém após a morte de seu dono na guerra do Afeganistão. A situação muda quando Justin, irmão do soldado falecido, se aproxima do animal e tenta estabelecer uma nova relação de confiança e amizade com o cachorro.

Veja o trailer de “Max: O Cão Héroi”

Título original: Max

Classificação: 12 anos

Duração: 1h51min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Drama

Lançamento: 26 de junho de 2015

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Carlos Felllip, editor executivo de OLiberal.com)