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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (07/08)?

O filme "Vamos Consertar o Mundo'" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Vamos Consertar o Mundo" é o filme de hoje (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (07/08), às 15h25, o filme "Vamos Consertar o Mundo", dirigido por Ariel Winograd, Jon Erwin e estrelado por Leonardo Sbaraglia, Luis Luque, Charo López. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Vamos Consertar o Mundo" ?

David Samarás é o produtor geral do popular talk show "Hoy Se Arregla el Mundo" , onde supostas pessoas comuns resolvem conflitos de relacionamento, amizade, trabalho, paternidade e filhos. David é solteiro, pois nunca conseguiu estabelecer um relacionamento duradouro. O vínculo mais duradouro de sua vida é Benito, seu filho de 9 anos, fruto de uma aventura casual. As coisas mudam completamente quando, em meio a uma forte discussão com Silvina, a mãe do menino, ele descobre que Benito não é seu filho. Pouco depois dessa revelação, Silvina morre. Benito pede que ela faça uma última coisa para ele, que ajude=o a encontrar seu verdadeiro pai.

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Veja o trailer do filme "Vamos Consertar o Mundo"

Informações do filme "Vamos Consertar o Mundo"

  • Título original:   Hoy se arregla el mundo
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h55min
  • Nacionalidade: argentina
  • Gênero: comédia, drama, musical
  • Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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