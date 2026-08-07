Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (07/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (07/08), às 15h25, o filme "Vamos Consertar o Mundo", dirigido por Ariel Winograd, Jon Erwin e estrelado por Leonardo Sbaraglia, Luis Luque, Charo López. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Vamos Consertar o Mundo" ?

David Samarás é o produtor geral do popular talk show "Hoy Se Arregla el Mundo" , onde supostas pessoas comuns resolvem conflitos de relacionamento, amizade, trabalho, paternidade e filhos. David é solteiro, pois nunca conseguiu estabelecer um relacionamento duradouro. O vínculo mais duradouro de sua vida é Benito, seu filho de 9 anos, fruto de uma aventura casual. As coisas mudam completamente quando, em meio a uma forte discussão com Silvina, a mãe do menino, ele descobre que Benito não é seu filho. Pouco depois dessa revelação, Silvina morre. Benito pede que ela faça uma última coisa para ele, que ajude=o a encontrar seu verdadeiro pai.

VEJA MAIS



Veja o trailer do filme "Vamos Consertar o Mundo"

Informações do filme "Vamos Consertar o Mundo"

Título original: Hoy se arregla el mundo

Hoy se arregla el mundo Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h55min

1h55min Nacionalidade: argentina

argentina Gênero: comédia, drama, musical

comédia, drama, musical Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)