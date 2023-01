Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (06)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (06/01), às 15h30, o filme de comédia "Divórcio", dirigido por Pedro Amorim e estrelado por Camila Morgado, Murilo Benício, Luciana Paes e Thelmo Fernandes. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Divórcio"?

Depois de inovar com um molho de tomate que virou sucesso no país, o humilde casal Noeli e Júlio enriquece. O dinheiro causa mudanças na relação dos dois, que, ao passar dos anos, se distanciam cada vez mais. Após decidirem que a separação é a melhor opção, cada um vai em busca do melhor advogado e entram em um processo de divórcio muito conturbado.

