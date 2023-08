Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (04)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (04/08), às 15h25, o filme "Nanny Mcphee E As Lições Mágicas", dirigido por Susanna White e interpretado por Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Nanny Mcphee E As Lições Mágicas"?

No filme “Nanny Mcphee E As Lições Mágicas", uma jovem mãe luta para criar seus filhos e de sua fazenda, enquanto seu marido esta na guerra. As coisas ficam mais complicadas com a chegada de dois sobrinhos mimados. A situação melhora quando a maga Nanny MCPhee chega, e passa ajudar a mulher na educação das crianças e nos afazares domésticos. Com seus poderes mágicos, McPhee encanta a mãe e suas crianças.

Veja o trailer de “Nanny Mcphee E As Lições Mágicas

Informações do filme

Título original: Nanny McPhee and the Big Bang

Duração: 1h49min

Classificação: Livre

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Fantasia

Lançamento: Nanny Mcphee E As Lições Mágicas

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor OLiberal.com, Felipe Saraiva)