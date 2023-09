Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (01)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (01/09), às 15h25, o filme "Cadê Os Morgans", dirigido por Marc Lawrence e interpretado por Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Elisabeth Moss, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Cadê Os Morgan?"?

No filme “Cadê Os Morgans?", Paul e Meryl Morgan são um dos casais bem-sucedidos de Manhattan. Porém, a decisão de se separarem surpreende todos seus conhecidos. Eles testemunham um assassinato e são enviados para as montanhas de Wyoming por agentes da policia como forma de proteção. Distante da cidade, do conforto e da tecnologia, os Morgan precisam se adaptarem à nova vida e, talvez, diante de todas as confusões, reatarem o velho sentimento de paixão que tinham.

Veja o trailer de "Cadê Os Morgan?"

Informações do filme

Título original: Did You Hear about the Morgans?

Duração: 1h43min

Classificação: Livre

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Drama, Romance

Lançamento: 18 de dezembro de 2009

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)