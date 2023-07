Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (31)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (31/07), às 15h25, o filme "A Caminho De Casa", dirigido por Charles Martin Smith e interpretado por Bryce Dallas Howard, Ashley Judd, Jonah Hauer-King, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "A Caminho De Casa"?

No filme “A Caminho De Casa", o estudante de medicina veterinária Lucas tem uma cachorrinha chama Bella, uma pet especial e inseparável. Em um certo dia, ela é levada pelo controle de animais para um abrigo muito distante de seu dono, pois achavam que ela estava perdida. No entanto, a lealdade de Bella faz com que ela inicie uma trajetória sozinha de volta para casa, emocionando a todos que cruzam o seu caminho.

Veja o trailer de “A Caminho De Casa”

Informações do filme

Título original: A Dog's Way Home

Duração: 1h36min

Classificação: Livre

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Aventura, Drama, Família

Lançamento: 28 de fevereiro de 2019

