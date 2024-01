Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (29)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (29/01), às 15h25, o filme "Minha Amiga Palma", dirigido por Aleksandr Domogarov e interpretado por Leonid Basov, Valeriya Fedorovich, Vladimir Ilin, Yan Tsapnik e Viktor Dobronravov. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Baseado em uma história real. Em Moscou, na Rússia, nos anos 1970, a cadela Palma é abandonada pelo seu dono. Deixada no aeroporto da cidade, ela faz amizade com Nicholas, um menino de nove anos. O garoto perdeu a mãe e foi deixado com o pai, um piloto que ele mal conhece e que, ocasionalmente, entrou o animal. Juntos, Palma e Nicholas criam fortes laços e vivem dias inesquecíveis.

Informações do filme

Título original: A Dog Named Palma

Classificação: 10 anos

Duração: 1h50min

Nacionalidade: russo

Gênero: Aventura, Drama, Família

Lançamento: 2021