Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (24)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (24/07), às 15h25, o filme "Falando Grego", dirigido por Donald Petrie e interpretado por Nia Vardalos, Alexis Georgoulis, Richard Dreyfuss, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Falando Grego", a americana Georgia, de origem grega, trabalha como guia turística na Grécia, mas está desapontada com o trabalho, pois os turistas estão mais interessados em comprar do que saber mais sobre a história do país. Para aumentar ainda mais o estresse, faz um ano que Georgia não se relaciona amorosamente com uma pessoa. Essa indignação muda com a chegada de Georgia conhece Irv, um turista que tenta lhe mostrar a possibilidade de ser feliz novamente.

Veja o trailer de “Falando Grego”

Informações do filme

Título original: My Life In Ruins

Duração: 1h30min

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: Espanhola

Gênero: Comédia

Lançamento: 11 de setembro de 2009

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ana Carolina Matos, editora web de OLiberal.com)