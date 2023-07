Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (17)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (17/07), às 15h25, o filme "Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível", dirigido por Marc Foster, o mesmo de “Guerra Mundial Z”, e estrelado por Ewan Mcgregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível”, da Disney, Christopher Robin cresceu e não é mais aquela criança que se divertia e se aventurava no Bosque dos 100 Acres com seus adoráveis amigos animais Ursinho Pooh, Leitão, Ló e Tigrão. Agora crescido, ele é tomado por compromissos da vida adulta e não enxerga mais cores no cotidiano, mas seus amigos da infância decidem entrar no mundo real para ajudá-lo a se lembrar daquela criança amorosa e divertida que ainda vive dentro dele em algum lugar.

Veja o trailer de “Christopher Robin - Um Reencontro Inesquecível”

Duração: 1h43min

Classificação: Livre

Gênero: Animação, Comédia, Drama, Família

Lançamento: 16 de agosto de 2018

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)