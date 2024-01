Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (15/01), às 15h25, o filme "Máquinas Mortais", dirigido por Christian Rivers e interpretado por Hera Hilmar, Hugo Weaving, Jihae, Leila George, Robert Sheehan e Stephen Lang. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Após anos da "Guerra dos Sessenta Minutos", a Terra está destruída e as cidades, para sobreviverem, se movem em rodas gigantes - as Cidades Tração - e lutam por recursos naturais. Em um ataque a Londres, Tom (Robert Sheehan) é jogado para fora com uma fora-da-lei. Juntos, Tom e sua nova parceira de luta precisam sobreviver e enfrentar as ameaças que arriscam a vida do planeta.

Informações do filme

Título original: Mortal Engines

Classificação: 14 anos

Duração: 2h08min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ação, Aventura, Ficção Científica

Lançamento: 2019