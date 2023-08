Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (14)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (14/08), às 15h20, o filme "Megan Leavey", dirigido por Gabriela Cowperthwaite e interpretado por Kate Mara, Edie Falco, Ramon Rodríguez, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Megan Leavey"?

No filme “Megan Leavey", Megan Leavey é uma agente da marinha americana especialista no treinamenot de cães para detectar bombas. Em um certo dia, ela é enviada ao Iraque, onde constrói uma boa amizade com o cão Rex. Porém, Megan é ferida e tem que ser afastada do trabalho. Enquanto distante, o animal ainda permanece em atividade, e ela aguarda que logo ele se aposente para adotá-lo. No entanto, antes disso a ex-agente descobre que matarão o cão por eutanásia, e lutará para reverter essa decisão.

Veja o trailer de "Megan Leavey"

Informações do filme

Título original: Megan Leavey

Duração: 1h56min

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Biografia, Drama, Guerra

Lançamento: 9 de junho de 2017

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ádna Figueira)