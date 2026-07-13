Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (13/07)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (13/07), às 15h25, o filme "Dolittle", dirigido por Stephen Gaghan e estrelado por Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Jessie Buckley. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Dolittle" ?

Em Dolittle, o Dr. Dolittle (Robert Downey Jr) vive com uma variedade de animais exóticos e conversa com eles diariamente. Quando a jovem rainha Victoria (Jessie Buckley) fica doente, o excêntrico médico e seus amigos peludos embarcam em uma aventura épica em uma ilha mítica para encontrar a cura

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Veja o trailer do filme "Dolittle"

Informações do filme "Dolittle"

Título original : Dolittle

: Dolittle Classificação: 10 anos

10 anos Duração: 1h41min

1h41min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: família, aventura

família, aventura Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)