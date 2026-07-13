Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (13/07)?
O filme "Dolittle" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (13/07), às 15h25, o filme "Dolittle", dirigido por Stephen Gaghan e estrelado por Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Jessie Buckley. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Dolittle" ?
Em Dolittle, o Dr. Dolittle (Robert Downey Jr) vive com uma variedade de animais exóticos e conversa com eles diariamente. Quando a jovem rainha Victoria (Jessie Buckley) fica doente, o excêntrico médico e seus amigos peludos embarcam em uma aventura épica em uma ilha mítica para encontrar a cura
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Veja o trailer do filme "Dolittle"
Informações do filme "Dolittle"
- Título original: Dolittle
- Classificação: 10 anos
- Duração: 1h41min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: família, aventura
- Lançamento: 2020
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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