Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (05)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (05/02), às 15h25, o filme "A Culpa é das Estrelas", dirigido por Josh Boone e interpretado por Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Willem Dafoe, Laura Dern e Sam Trammell. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Baseado no livro de mesmo nome do autor John Green. Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley) é uma adolescente diagnosticada com câncer. Graças a uma droga experimental, Hazel vive. Depois de anos em tratamento, lutando contra a doença, ela é obrigada pelos pais a participar de um grupo de apoio cristão. Hazel, então, conhece Augustus Waters (Ansel Elgort), também diagnosticado com câncer. Enquanto ela se preocupa com a dor causada nos outros, ele sonha em deixar sua marca no mundo. Mesmo com as diferentes visões de mundo, Hazel e Augustus se apaixonam e vivem os conflitos da adolescência e do primeiro amor juntos. Ao mesmo tempo, eles lutam para permanecerem vivos e serem fortes.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: The Fault In Our Stars

Classificação: 12 anos

Duração: 2h6min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Romance, Comédia

Lançamento: 2014