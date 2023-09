Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (05)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (05/09), às 15h25, o filme "No Olho Do Tornado", dirigido por Steven Quale e interpretado por Richard Armitage, Sarah Wayne Callies e Max Deacon, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "No Olho Do Tornado"?

No filme “No Olho Do Tornado", um grupo de cientistas que caçam tempestades contrata uma cautelosa meteorologista para ajudar nessa aventura. Juntos, eles terão que enfrentar a fúria do maior tornado já produzido pela natureza.

Veja o trailer de "No Olho Do Tornado"

Informações do filme

Título original: Into The Storm

Duração: 1h29min

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Ação, Suspense

Lançamento: 28 de agosto de 2014

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)