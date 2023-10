Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (02)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (02/10), às 15h25, o filme "Desafio Do Destino”, dirigido por John Lee Hancock e interpretado por Angus T. Jones;Chad Lindberg;Dennis Quaid;Jay Hernandez;Rachel Griffiths;Rick Gonzalez. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Desafio Do Destino"?

No filme "Desafio Do Destino", Jim era um promissor jogador de beisebol, mas abandonou sua carreira por causa de uma lesão e agora trabalha como técnico de um time escolar. A equipe faz um acordo com ele: os garotos irão se dedicar mais aos treinos e, caso vençam o torneio, Jim tentará se tornar jogador profissional.

Veja o trailer de “Desafio Do Destino”

Título original: The Rookie

Classificação: Livre

Duração: 2h08min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Drama

Lançamento: 29 de março de 2002

