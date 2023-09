Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (31)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quintta-feira (31/08), às 15h25, o filme "A Montanha Enfeitiçada", dirigido por : Andy Fickman e interpretado por Carla Gugino, Dwayne Johnson, AnnaSophia Robb, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "A Montanha Enfeitiçada"?

No filme “A Montanha Enfeitiçada", há uma montanha enfeitiçada que é um local repleto de histórias, apesar de nunca ter sido encontrada. Segundo a lenda, ela está localizada no meio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos. Jack Bruno (Dwayne Johnson) é um taxista de Las Vegas que um dia conhece Sara (AnnaSophie Robb) e Seth (Alexander Ludwig), adolescentes que possuem poderes sobrenaturais e que executando um plano de fuga. Ele, então, passa a protegê-los e acompanhá-los em sua busca pela montanha para que possam salvar o mundo.

Veja o trailer de "A Montanha Enfeitiçada"

Informações do filme

Título original: Race to Witch Mountain

Duração: 1h38min

Classificação: Livre

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Aventura, Comédia, Ficção científica

Lançamento: 13 de março de 2009

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)