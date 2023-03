Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (30)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (30/03), às 15h40, o filme "Motoqueiros Selvagens", dirigido por Brad Copeland e estrelado por John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen, Ray Liotta, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Motoqueiros Selvagens”, os velhos amigos Doug Madsen (Tim Allen), Woody Stevens (John Travolta), Bobby Davis (Martin Lawrence) e Dudley Frank (William H. Macy) se reencontram depois de bastante tempo, com um único objetivo: largar a rotina monótona. Os quatros deixam suas vidas chatas e problemáticas de lado para saírem aos finais de semana sem destino pelas estradas, como uma espécie de grupo de motoqueiros. Eles conseguem folga de seus trabalhos e se preparam para uma viagem divertida entre amigos, mas eles mal suspeitam do que está por vir. Com o tempo eles começam a compartilhar segredos, até que enfrentam uma gangue de outros motoqueiros intitulada de “Del Fuegos”, comandada por Jack (Ray Liotta).

Veja o trailer de “Motoqueiros Selvagens”

Título original: Wild Hogs

Classificação: 12 anos

Duração: 1h40min

Nacionalidade: EUA

Gênero: Aventura, Comédia

Lançamento: 27 de fevereiro de 2007

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)