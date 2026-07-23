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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (23/07)?

O filme "Ingresso Para o Paraíso" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Ingresso Para o Paraíso" (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (23/07), às 15h25, o filme "Ingresso Para o Paraíso", dirigido por Ol Parker e estrelado por George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Ingresso Para o Paraíso" ?

Ingresso para o Paraíso segue Lily (Kaitlyn Dever), uma jovem recém-formada na Universidade de Chicago que acompanha sua melhor amiga Wren Butler (Billie Lourd) em uma viagem de formatura para Bali. Lily se apaixona abruptamente por um local balinês, e decide se casar de forma impulsiva. A decisão inesperada da jovem faz com que seus pais, um casal divorciado (George Clooney e Julia Roberts), decida viajar às pressas para a ilha, para tentar impedir que a filha cometa o mesmo erro que eles cometeram, quando se casaram 25 anos atrás. Entre sabotagens e planos nem tão bem-sucedidos, o ex-casal fará de tudo para parar o casamento precipitado da filha, e esse empenho pode acabar aproximando novamente os dois, sendo uma oportunidade de repensar, a partir do casamento da filha, o próprio relacionamento.

Veja o trailer do filme "Ingresso Para o Paraíso"

Informações do filme "Ingresso Para o Paraíso"

  • Título original: Ticket to Paradise
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h44min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: comédia, romance
  • Lançamento: 2022

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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