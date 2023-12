Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (21)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (21/12), às 15h25, o filme "Operação Presente”, dirigido por Sarah Smith e Barry Cook e interpretado por Sarah Smith, James McAvoy, Bill Nighy, Hugh Laurie e Jim Broadbent. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Todos os anos, o Papai Noel consegue entregar todos os presentes para as crianças, mas agora, um dos pequenos corre o risco de ficar sem presente. Para isso, Arthur, filho do Papai Noel, vai participar da missão "Operação Presente", e terá que entregar o presente de uma garota o mais rápido possível, antes do amanhecer do dia 25.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Arthur Christmas

Classificação: livre

Duração: 1h37m

Nacionalidade: britânico-americano

Gênero: comédia/infantil

Lançamento: 2011

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)