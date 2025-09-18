Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (18/09)?

O filme "90 Minutos no Paraíso" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"90 Minutos no Paraíso" é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 18/09 (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (18/09), às 15h25, o filme "90 Minutos no Paraíso", dirigido por Michael Polish e estrelado por Hayden Christensen, Kate Bosworth, Hudson Meek. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "90 Minutos no Paraíso"?

Em janeiro de 1989, a caminho de uma conferência no Texas, Don Piper (Hayden Christensen) sofre um grave acidente de carro. Quando os paramédicos chegam, ele é encontrado sem nenhum sinal de vida, porém uma hora e meia depois volta a viver, alegando que durante esse tempo conheceu o Paraíso.

Veja o trailer do filme "90 Minutos no Paraíso"

Informações do filme "90 Minutos no Paraíso"

  • Título original: 90 Minutes In Heaven
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 2h01min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama
  • Lançamento: 2016

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

TELEVISÃO

Quando estreia a 2ª temporada de 'Wandinha'? Veja data, horário, elenco e detalhes

Série se tornou sucesso na Netflix em 2022, ultrapassando a marca de 1 bilhão de horas assistidas apenas três semanas após a estreia

06.08.25 15h47

TELEVISÃO

Paraense Marina Cabral é eliminada do reality ‘Chef de Alto Nível’, da TV Globo

Eliminação ocorreu após desafio relâmpago de preparar sanduíche sofisticado em 25 minutos

01.08.25 8h56

TELEVISÃO

Quem são os famosos da nova ‘Dança dos Famosos'? Nomes já começaram a vazar na web; veja

Linekee Ayres, Thais Sousa e Jaque Paraense representam o Pará entre os coreógrafos da temporada

29.07.25 9h46

MAIS LIDAS EM CULTURA

FESTIVAL

Amazônia Live une Mariah Carey e cultura paraense em palco flutuante no Rio Guamá; veja como foi

Com Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete e Zaynara, festival abre celebração cultural e marca a contagem regressiva para a COP30, em novembro, em Belém.

17.09.25 22h20

CULTURA

Sairé 2025: vai começar a maior festa cultural do oeste do Pará

A partir desta quinta (18) até o dia 22, atrações religiosas e profanas tomam conta de Alter do Chão

18.09.25 8h00

SUCESSO

Joelma supera Mariah Carey e é destaque nas redes sociais durante o Amazônia Live, aponta pesquisa

O resultado mostra que a música da região não apenas encanta multidões, mas também ecoa com força no ambiente digital.

17.09.25 22h54

DE ARREPIAR

Carta psicografada de Leila Lopes traz relato assustador sobre o Umbral

Vale lembrar que, pela perspectiva científica, não há comprovação de que psicografias sejam de fato comunicações com mortos.

17.09.25 19h35

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda