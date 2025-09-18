Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (18/09)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (18/09), às 15h25, o filme "90 Minutos no Paraíso", dirigido por Michael Polish e estrelado por Hayden Christensen, Kate Bosworth, Hudson Meek. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "90 Minutos no Paraíso"?

Em janeiro de 1989, a caminho de uma conferência no Texas, Don Piper (Hayden Christensen) sofre um grave acidente de carro. Quando os paramédicos chegam, ele é encontrado sem nenhum sinal de vida, porém uma hora e meia depois volta a viver, alegando que durante esse tempo conheceu o Paraíso.

Veja o trailer do filme "90 Minutos no Paraíso"

Informações do filme "90 Minutos no Paraíso"

Título original : 90 Minutes In Heaven

: 90 Minutes In Heaven Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 2h01min

2h01min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama

drama Lançamento: 2016

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)