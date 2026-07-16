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SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (16/07)?

O filme "Sem Filhos" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

Gabrielle Borges

16 de julho de 2026 às 11:00

Cena do filme "Sem Filhos"

Cena do filme "Sem Filhos" ( Foto: Divulgação )

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (16/07), às 15h25, o filme "Sem Filhos", dirigido por Ariel Winograd  e estrelado por Diego Peretti, Maribel Verdú, Guadalupe Manent.  Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Sem Filhos" ?

Gabriel (Diego Peretti) é um pai divorciado que adora sua filha de nove anos, porém decide escondê-la ao descobrir que sua nova namorada (Maribel Verdú), uma paixão da adolescência, não quer ter filhos e não é muito fã de crianças. Se desdobrando entre as duas, ele se enrola cada dia mais.

Veja o trailer do filme "Sem Filhos"

Informações do filme "Sem Filhos"

  • Título original: Sin Hijos
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h30min
  • Nacionalidade: espanhola
  • Gênero: comédia, romance
  • Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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