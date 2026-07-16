Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (16/07)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (16/07), às 15h25, o filme "Sem Filhos", dirigido por Ariel Winograd e estrelado por Diego Peretti, Maribel Verdú, Guadalupe Manent. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Sem Filhos" ?
Gabriel (Diego Peretti) é um pai divorciado que adora sua filha de nove anos, porém decide escondê-la ao descobrir que sua nova namorada (Maribel Verdú), uma paixão da adolescência, não quer ter filhos e não é muito fã de crianças. Se desdobrando entre as duas, ele se enrola cada dia mais.
Veja o trailer do filme "Sem Filhos"
Informações do filme "Sem Filhos"
- Título original: Sin Hijos
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h30min
- Nacionalidade: espanhola
- Gênero: comédia, romance
- Lançamento: 2015
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)