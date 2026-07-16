Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (16/07)?

O filme "Sem Filhos" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Além do Tempo' na TV Globo

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (16/07), às 15h25, o filme "Sem Filhos", dirigido por Ariel Winograd e estrelado por Diego Peretti, Maribel Verdú, Guadalupe Manent. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Sem Filhos" ?

Gabriel (Diego Peretti) é um pai divorciado que adora sua filha de nove anos, porém decide escondê-la ao descobrir que sua nova namorada (Maribel Verdú), uma paixão da adolescência, não quer ter filhos e não é muito fã de crianças. Se desdobrando entre as duas, ele se enrola cada dia mais.

Veja o trailer do filme "Sem Filhos"

Informações do filme "Sem Filhos"

Título original : Sin Hijos

: Sin Hijos Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h30min

1h30min Nacionalidade: espanhola

espanhola Gênero: comédia, romance

comédia, romance Lançamento: 2015