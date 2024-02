Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (15/02), às 15h25, o filme "A Menina que Acredita em Milagres", dirigido por Richard Correll e interpretado por Mira Sorvino, Austyn Johnson e Kevin Sorbo. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Sara Hopkins é uma menina com tumor cerebral. Após as palavras de um pastor impactarem sua vida, ela descobre ser capaz de curar seres vivos. Logo, Sara se torna uma celebridade nacional, com grande notoriedade e atenção da imprensa.Com tanta atenção, a menina é afetada de forma negativa pela fama e sua família tenta salvá-la.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: The Girl Who Believes In Miracles

Classificação: Livre

Duração: 1h40min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Drama, Família

Lançamento: 2021