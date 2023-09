Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (14)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (14/09), às 15h25, o filme "Nunca Te Esquecerei", dirigido por Til Schweiger e interpretado por Emily Mortimer, Eric Roberts, Jacqueline Bisset, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Nunca Te Esquecerei"?

No filme “Nunca Te Esquecerei", Amadeus, um homem viúvo que sofre de Alzheimer, tem que lidar com o perda de suas lembranças à medida que a doença avança. Ele, então, decide embarcar em uma viagem com sua neta, Matilda, para a cidade de Veneza, na Itália, onde ele conheceu sua esposa.

Veja o trailer de "Nunca Te Esquecerei"

Informações do filme

Título original: Head Full Of Honey

Duração: 2h19min

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: Alemã/Estadunidense

Gênero: Drama, Comédia

Lançamento: 30 de novembro de 2018

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Ádna Figueira)