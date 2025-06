Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (05/06)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (05/06), às 15h25, o filme "Malcriados", dirigido por Gabriela Sobarzo e estrelado por Laura Archbold, Juan Pablo Barragan, Fernando Bocanegra. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Malcriados" ?

A história de três adultos ricos que são surpreendidos pelo próprio pai quando o mesmo diz que a família faliu. A verdade é que o pai quer que seus filhos sejam autossuficientes. Manuel Rico (Víctor Mallarino), um viúvo bem de vida que mora com seus filhos, já criados, em uma linda mansão na savana de Bogotá. Com a intenção de fazer com que os meninos não sintam tanto a falta se sua mãe, já falecida, Manuel sempre fez o possível para suprir todas as vontades dos meninos, com a intenção também de compensar a sua ausência devido as suas responsabilidades profissionais. Esse comportamento de Manuel com suas crianças, resultou em três adultos mimados e irresponsáveis, e completamente dependentes do pai. Sofrendo de desgosto, pois não era esse o futuro que Manuel imaginava para seus filhos, o mesmo acaba tendo um infarto. Para piorar a situação, a empresa de Manuel foi denunciada por desfalque financeiro e todos os bens da família foram apreendidos. Agora os garotos passaram a morar em uma casinha em ruínas e terão que enfrentar o seu pior pesadelo: o trabalho!

Veja o trailer do filme "Malcriados"

Informações do filme "Malcriados"

Título original : Malcriados

: Malcriados Classificação: 14 anos

14 anos Duração: 1h06min

1h06min Nacionalidade: colombiano

colombiano Gênero: comédia

comédia Lançamento: 2016

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)