Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (04)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (04/05), às 15h40, o filme "Cavalo De Guerra", dirigido por Steven Spielberg e interpretado por Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Cavalo De Guerra", Albert Narracott começa um treinamento com o cavalo Joey e logo os dois se tornam melhores amigos. Devido a Primeira Guerra Mundial, o animal é vendido para fazer parte da Cavalaria do Exército e participar do embate direto, com sua vida em risco. Albert, por sua vez, entra em uma arriscada missão para reencontrar com Joey e trazê-lo novamente para casa.

Veja o trailer de “Cavalo De Guerra”

Título original: War Horse

Classificação: 12 anos

Duração: 2h27min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Drama, Guerra, Histórico

Lançamento: 6 de janeiro de 2012

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)