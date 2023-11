Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (02/11), às 15h25, o filme "Festa no Céu", dirigido por Jorge R. Gutierrez e interpretado originalmente por Diego Luna, Zoe Saldana, Thiago Lacerda e dublado em português por Thiago Lacerda, Marisa Orth, Lina Mendes, Márcia Coutinho, Sérgio Fortuna, Marcelo Coutinho. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Festa no Céu"?

Um grupo de crianças bagunceiras é encaminhado a uma visita guiada ao museu, como “punição” pelo mau comportamento. No local, uma guia diferenciada decide percorrer um caminho alternativo e apresenta aos pequenos o "Livro da Vida", que contém todas as histórias de vida. A que contém mais simbolismo delas, baseada nas tradições mexicanas, envolve três mundos. Catrina/La Muerte é uma adorada deusa ancestral, que governa a Terra dos Lembrados. Ela é ex-mulher de Xibalba, um trapaceiro e governante da Terra dos Esquecidos. Ao visitarem a Terra dos Vivos, eles fecham uma aposta: se bela Maria, a jovem filha da maior autoridade da cidade de San Angel, se casar com o emotivo violinista Manolo, Catrina ganha e Xibalba não vai mais poder interferir no mundo dos Vivos, como costuma fazer. Porém, se o preferido pela moça for o valente Joaquim, Xibalba passa a governar, também, o mundo dos Lembrados.

Veja o trailer do filme "Festa no Céu"

Informações do filme

Título original: The Book of Life

Duração: 1h35min

Classificação: Livre

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Animação, Comédia, Família

Lançamento: 16 de outubro de 2014

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)