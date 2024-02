Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (02)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (02/02), às 15h25, o filme "A Bússola de Ouro", dirigido por Chris Weitz e interpretado por Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blu Richards, Ben Walker, Jim Carter e Tom Courtenay. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No mundo em que Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards), uma pequena órfã criada na Universidade de Oxford, vive todos têm um animal que representa a manifestação da própria alma, um "deamon". Com seu deamon, Pantalaimon, Lyra descobre uma substância misteriosa e perigosa chamada "pó", que causa um efeito estranho em crianças. Por isso, as autoridades religiosas se convencem de que o pó é a representação do mal. A menina vai em busca de respostas, seguindo o seu protetor, Lorde Asriel (Daniel Craig). Ao chegar em Londres, Lyra fica sabendo sobre o desaparecimento de várias crianças, inclusive o de seu melhor amigo, Roger (Ben Walker). Usando uma espécie de bússola de ouro, um instrumento ancestral, a garota inicia uma jornada que pode mudar tudo eternamente.

Informações do filme

Título original: The Golden Compass

Classificação: 10 anos

Duração: 1h53min

Nacionalidade: britânico

Gênero: Aventura, Fantasia

Lançamento: 2007