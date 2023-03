Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (29)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (29/03), às 15h40, o filme "A Minha Garota Para Sempre", dirigido por Bethany Ashton Wolf e estrelado por Alex Roe, Jessica Rothe, Abby Ryder Fortson, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “A Minha Garota Para Sempre”, Liam Page (Alex Roe) é um astro do futebol americano que deixa sua noiva Josie (Jessica Rothe), sua paixão desde a época da escola, no altar em busca do estrelato na música country. Depois de muitos anos, agora bastante famoso, ele precisa retornar à cidade natal para o funeral de seu melhor amigo do ensino médio e lidar com as decisões que tomou no passado e não tem como ignorar no presente.

Veja o trailer de “A Minha Garota Para Sempre”

Título original: Forever My Girl

Classificação: 10 anos

Duração: 1h48min

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama, Musical, Romance

Lançamento: 19 de janeiro de 2018

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)