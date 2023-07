Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (26)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (26/07), às 15h25, o filme "A Aposentadoria", dirigido por Ricardo Díaz Iacoponi e interpretado por Luis Brandoni, Nancy Dupláa, Gabriel Goity, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “A Aposentadoria", recém-aposentado do cargo de médico, Rodolfo agora vive sozinho em casa desde a morte da esposa. Devido a uma situação inesperada, Laura, a filha com quem quase não tem contato, precisa morar com ele por alguns dias.

Informações do filme

Título original: El Retiro

Duração: 1h30min

Nacionalidade: Argentino

Gênero: Comédia, Drama

Lançamento: 5 de setembro de 2019

