Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (26)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (26/04), às 15h40, o filme "Talvez Uma História De Amor”, dirigido por Rodrigo Bernardo e interpretado por Mateus Solano, Thaila Ayala, Totia Meireles, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Talvez Uma História De Amor", Virgílio (Mateus Solano) chega em casa depois de mais um dia de trabalho, liga a secretária eletrônica e se depara com uma mensagem de uma moça chamada Clara (Thaila Ayala) sobre o término do namoro dos dois. No entanto, Virgílio não lembra de está se relacionando com alguém nos últimos tempos, muito menos com alguém chamado Clara. Enquanto as pessoas em sua volta perguntam sobre como ele está em relação ao término, Virgílio fica confuso devido ao seu jeito metódico e controlador. Agora, ele precisa dar um jeito de encontrar essa mulher misteriosa com quem supostamente estava namorando.

Veja o trailer de “Talvez Uma História De Amor”

Título original: Talvez Uma História De Amor

Classificação: 10 anos

Duração: 1h45min

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 14 de junho de 2018

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)