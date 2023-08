Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (23)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (23/08), às 15h25, o filme "Doce Lar", dirigido por Andy Tennant e interpretado por Reese Witherspoon, Josh Lucas, Patrick Dempsey, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Doce Lar"?

No filme “Doce Lar", Melanie decide se mudar secretamente para Nova Iorque para fugir de Jack, o marido. Lá, ela inicia um romance com Andrew, o filho da prefeita que após um breve tempo já querendo se casar. Ela, então, aceita o pedido, mas precisa voltar ao Alabama para conseguir se divorciar do atual marido e contar as novidades para a família. Mas ao voltar Melanie precisará mais uma vez confrontar seu passado, do qual buscava tanto fugir

Veja o trailer de "Doce Lar"

Informações do filme

Título original: Sweet Home Alabama

Duração: 1h49min

Classificação: Livre

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 3 de janeiro de 2003

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)