Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (19)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (19/04), às 15h30, o filme "Recém-Casados”, dirigido por Shawn Levy e interpretado por Brittany Murphy, Ashton Kutcher, Christian Kane, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Recém-Casados", Sarah McNerney (Brittany Murphy) é uma jovem mulher que decide se casar com Tom Leezak (Ashton Kutcher), mesmo não sendo essa a vontade dos amigos e da família rica. Mesmo assim, eles se casam e viajam à Europa para aproveitarem a lua-de-mel, que acaba sendo um grande desastre. Os primeiros problemas do casal surgem quando os pais de Sarah envia Peter Prentis (Christian Kane), ex-namorado da filha, para tentar reconquistar a moça e acabar com o casamento dela com o marido . Agora, Sarah terá que decidir se consegue superar os obstáculos com Tom, ou aceita que os McNerney estavam certos do rapaz desde o ínicio.

Veja o trailer de “Recém-Casados”

Título original: Just Married

Classificação: 12 anos

Duração: 1h36min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 11 de abril de 2003

(*Estágiário Gabriel Bentes, sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)