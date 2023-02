Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (15/02), às 15h30, o filme "A Ressurreição De Gavin Stone", dirigido por Dallas Jenkins e estrelado por Brett Dalton, Anjelah Johnson, Shawn Michales, Neil Flynn, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “A Ressurreição De Gavin Stone”, Gavin (Brett Dalton) é uma ex-estrela de filmes infantis que perdeu o protagonismo e se forçou a fazer serviço comunitário em uma igreja local. Com o objetivo de voltar aos holofotes, ele finge ser cristão para conseguir um papel em uma encenação de Paixão de Cristo. No entanto, por conta da convivência e das conversas com os membros da igreja, Gavin percebe que há muitas coisas importantes nessa vida além da fama

Veja o trailer de “A Ressurreição De Gavin Stone”

Duração: 1h32min

Classificação: 12 anos

Gênero: Comédia, Família, Romance

Lançamento: 20 de janeiro de 2017

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)