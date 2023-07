Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (13/07), às 15h25, o filme "Ramona e Beezus", dirigido por Elizabeth Allen e interpretado por Selena Gomez, Joey King, John Corbett, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Ramona e Beezus", Ramona (Joey King) é uma menina que adora pregar peças. Em um dessas, ela se mete em uma encrenca com quase todos na escola e com a sua família, incluindo a irmã mais velhã, Beezus (Selena Gomez), que está sempre cuidando dela. Após o pai ser demitido do emprego, a menina serelepe vai usar a imaginação e senso de aventura para tentar convencer Beezus a colocar em prática um plano que ajude nas finanças em casa.

Veja o trailer de “Ramona e Beezus”

Título original: Ramona And Beezus

Classificação: Livre

Duração: 1h43min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Drama, Família

Lançamento: 27 de agosto de 2010

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)