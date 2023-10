Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (04)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (04/10), às 15h25, o filme "Frank e o Robô”, dirigido por Jake Schreier e interpretado por Frank Langella, Susan Sarandon, James Marsden. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Frank e o Robô"?

No filme "Frank e o Robô", Frank (Frank Langella) é um assaltante de joiás aposentado que tem dois filhos adultos. Preocupados com o fato do pai não conseguir mais viver sozinho, eles decidem interná-lo em um asilo, mas voltam atrás da ideia ao descobrirem uma nova alternativa: comprarem um robô que anda, fala e é programado especialmente para ajudar no desenvolvimento da saúde mental e física do paciente. Mas logo os dois companheiros tentam a sorte como uma equipe de assalto.

Veja o trailer de “Frank e o Robô”

Título original: Robot And Frank

Classificação: 10 anos

Duração: 1h25min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Drama, Ficção científica

Lançamento: 17 de agosto de 2012

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)