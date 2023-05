Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (03)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (03/05), às 15h40, o filme "Uma Chance Para Lutar”, dirigido por Aaron Leong e interpretado por Cody Christian, Elisabeth Röhm, Kevin Pollak, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Uma Chance Para Lutar", inspirado em uma história real, o lutador de MMA Nick Newell (Cody Christian), que só tem um braço, tem a rara chance de lutar pelo campeonato dos pesos-pena. Apesar dos pesares, ele se esforça para vencer, tanto por si mesmo quanto por todas as outras pessoas com deficiências físicas no mundo, mostrando que são capazes de tudo e não pessoas limitidas por conta de suas condções físicas.

Veja o trailer de “Uma Chance Para Lutar”

Título original: Notorious Nick

Classificação: 12 anos

Duração: 1h30min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Biografia, Drama, Esporte

Lançamento: 6 de agosto de 2021

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)