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Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (04/06)?

O filme "Shrek 2" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Shrek 2" (Reprodução)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (04/06), às 15h25, o filme "Shrek 2", dirigido por Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon e estrelado por Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Shrek 2"?

Shrek (Mike Myers) vive feliz no pântano com a Princesa Fiona (Cameron Diaz) após o casamento. Quando retorna da lua de mel, ela recebe uma carta dos pais convidando-os para jantar, mas eles não sabem que ela agora é um ogro. Com muito custo, Fiona convence Shrek a ir, acompanhados pelo Burro (Eddie Murphy). Quando os pais da princesa descobrem que ela não se casou com o Príncipe Encantado (Rupert Everett), a quem ela foi prometida, eles enviam o Gato de Botas (Antonio Banderas) para separar Fiona de Shrek.

Veja o trailer do filme "Shrek 2"

Informações do filme "Shrek 2"

Título original: Shrek 2
Classificação: Livre
Duração: 1h30min
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: Comédia, Família
Lançamento: 2004

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

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