Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (02)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (02/08), às 15h25, o filme "Uma Irmã Na Minha Vida", dirigido por Steven Robman e interpretado por Lacey Chabert, Sammi Hanratty, Wendie Malick, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Uma Irmã Na Minha Vida"?

No filme “Uma Irmã Na Minha Vida", a adolescente Olivia (Lacey Chabert) está passando pelo período estudantil, onde está muito tensa com as provas finais e a festa de fraternidade. Porém, isso deixar de ser importante quando o pai e a madastra dela morrem em um acidente de carro, fazendo com que ela seja a responsável pela meia-irmã, uma menina de apenas sete anos de idade.

Veja o trailer de “Uma Irmã Na Minha Vida”

Informações do filme

Título original: Hello Sister, Goodbye Life

Duração: 1h29min

Classificação: 10 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Drama, Comédia

Lançamento: 2006

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)