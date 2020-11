Record se pronuncia sobre helicóptero em 'A Fazenda'

Após um helicóptero sobrevoar a sede do reality show A Fazenda, chamando atenção das participantes Raíssa Barbosa e Mirella e causando repercussão nas redes sociais na tarde desta quarta-feira, 11, a Record TV decidiu se pronunciar sobre o ocorrido em comunicado divulgado no início da noite.

A emissora afirmou que "os peões, por medida de segurança, foram encaminhados para a sede do confinamento" após o aparecimento da aeronave e destacou que a produção identificou o prefixo do helicóptero e questionará "as autoridades competentes a respeito da propriedade do mesmo e de voos muito próximos da área de A Fazenda".

"Vale salientar que quem conduzia o helicóptero ou quem estava dentro dele não conseguiu transmitir nenhum tipo de mensagem aos participantes", conclui a nota.

Em um vídeo que viralizou, é possível ouvir o barulho semelhante ao de um helicóptero enquanto as peoas eram gravadas na parte externa da sede do programa. Pouco depois, a câmera muda.

Em outro, é possível ver as duas participantes entrando ofegantes no quarto. Raissa chega a colocar a mão sobre a boca. O termo "Raissa e Mirella" chegou a figurar entre os assuntos mais comentados desta tarde no Twitter brasileiro.

Recentemente, fãs enviaram um carro de som para repassar um áudio com dicas à participante Mirella. O veículo foi ouvido por alguns participantes e a atitude foi criticada pelo apresentador Marcos Mion.