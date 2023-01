Quando começa o BBB 23? Saiba o que a Globo confirmou até agora sobre o reality

Neste mês estreia a nova edição do Big Brother Brasil e os fãs do reality aguardam ansiosamente para conhecer os participantes deste ano. Com estreia prevista para o dia 16 de janeiro, o diretor Boninho já confirmou que continuará com o formato das últimas três temporadas: com famosos e anônimos. Confira outras informações divulgadas sobre o BBB 23.

VEJA MAIS

Quantidade de participantes

A quantidade de jogadores permanecerá igual a do ano passado, com 24 pessoas, sendo 12 anônimas e as outras 12 celebridades, que serão dos times pipoca e camarote.

Valor do prêmio

Em uma chamada apresentada por Tadeu Schmidt, a TV Globo informou que o prêmio pode ser o maior da história do programa, superando os R$ 1,5 milhões pagos nas últimas edições. Segundo Schmidt, o valor poderá aumentar “caso os ‘brothers’ se dediquem em provas”.

Duração do reality

Previsto para começar daqui a aproximadamente duas semanas, no dia 16 de janeiro, o programa se estenderá por três meses, com a final sendo transmitida em uma terça-feira, no dia 25 de abril.

Mudança na música de abertura

A famosa e tradicional “Vida Real”, cantada por Paulo Ricardo, ganha uma adaptação para esta edição. Desta vez, a música terá traços de funk, em um feat com Dennis DJ e o grupo Funk Orquestra.

Casa de Vidro

A estrutura transparente que esteve presente em seis edições do programa, será instalada em um shopping do Rio de Janeiro, entre os dias 10 e 11 de janeiro, antes do reality começar. Até o momento, a produção do BBB ainda não confirmou quantos jogadores estarão dentro do local, disputando a vaga para entrar na casa mais espiada do Brasil.

Casa de Vidro já foi atração em outras edições do programa (Reprodução/TV Globo)

Visual dos Dummies

Os personagens famosos pelas danças e por auxiliarem os jogadores nas dinâmicas ao longo do programa, ganharam um visual novo para a edição 23. Até o BBB22, os Dummies usavam um uniforme azul e amarelo.

Em um vídeo publicado no Instagram, Boninho exibiu a nova roupa, que será branca e amarela. Além do novo uniforme, os Dummies também deixaram de usar a máscara e ganharam uma boca em forma retangular. “Ano Novo, vida nova, Dummie novo”, disse o diretor do programa.

Quadros novos

Os quadros “Big Terapia” e “Cat BBB”, apresentados por Paulo Vieira e Dani Calabresa, contarão com animações feitas pela desenhista Rafaela Tumma, que será responsável por criar vídeos semanais e memes com o resumo do que estiver acontecendo na casa.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)