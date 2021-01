'Não ter me assumido gay me deixou travado', diz ex-BBB Cristiano

Cristiano Carnevale participou do "BBB 4" e, apesar da exposição na televisão na época, hoje ele mantém uma vida discreta. Nesse período, muita coisa mudou. Ele assumiu a homossexualidade dez anos após o programa, e atualmente mora com o marido no Chile. Em entrevista ao Gay.blog.br, ele disse.

"Não ter me assumido na época, me deixou travado. Me preocupava muito com minha mãe e a opinião alheia. Aliás, acho que o povo que entra deve parar de pensar e apenas sentir, independentemente de ganhar ou não. Apenas viva!"

Sobre a vida no Chile, Cristiano conta que se mudou há três anos, e foi para o país para turistar. Mas acabou sendo convidado para trabalhar. Foi lá que conheceu o marido César, que é venezuelano.Hoje, o ex-BBB é administrador e planeja ao lado do mozão mudar de país mais uma vez, por causa do trabalho. Em entrevista ao Extra, ele contou qual será o destino:

"Em breve, pela própria empresa, estou tendo uma promoção, estou indo para Europa. Muito provavelmente a Espanha"