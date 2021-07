Luciano Huck assume 'Domingão' dia 5 de setembro, anuncia Globo

No dia 5 de setembro, Luciano Huck assumirá a apresentação do "Domingão", que está com vários apresentadores desde a saída de Fausto Silva da Globo. Nesta quinta-feira, 22, a emissora anunciou a data em que o atual titular do "Caldeirão" irá mudar para o programa dominical, além de novas mudanças em alguns programas.

A Globo anunciou que, até dezembro, o Domingão vai ganhar um novo formato que mistura "quadros de sucesso com grandes histórias" e que, em janeiro, Huck vai estrear a temporada 2022 do Domingão com muitas novidades.

Antes disso, Fernanda Gentil vai encerrar o "Se Joga", no dia 28 de agosto, e, a partir de outubro passará a apresentar um novo "game", que será exibido aos domingos, antes do futebol.

No dia 4 de setembro, o Caldeirão ganhará um novo apresentador, que ainda não está definido, conforme anunciou a emissora após rumores de que Huck seria substituído no programa por Márcio Garcia. O novo apresentador do programa será definido até o final do ano, informou a emissora.

Também no dia 4 de setembro, as tardes de sábado irão ganhar a "Sessão de Sábado" com exibição de filmes logo após "O Melhor da Escolinha".

Outra novidade na grade do domingo, é que Super Dança dos Famosos, que vem sendo apresentada por Tiago Leifert, encerra de vez no dia 29 de agosto.