Globo emite nota sobre saída de William Bonner do JN

A Globo desmentiu que William Bonner vai deixar o Jornal Nacional em 2022. A saída do âncora do principal telejornal da emissora foi afirmada pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco, da RedeTV!. Segundo ele, Bonner teria pedido à direção da Globo para deixar o JN a partir de abril, quando a Globo anunciaria uma nova programação aos telespectadores.

A Globo informou que “nada do que foi dito procede” e Bonner segue na bancada do programa.

A emissora também anunciou a criação do perfil do JN no Instagram com informações sobre os bastidores do telejornal.