Globo abre inscrições para nova temporada de 'No Limite'

Para quem quer uma chance de ganhar uma grana e ainda aparecer na TV, chegou a hora! As inscrições para a edição de 2022 do No limite, da TV Globo, foram abertas nesta sexta-feira. O diretor da Globo Boninho tinha compartilhado a novidade na quinta-feira no Instagram.

A última edição teve 16 participantes, apenas ex-BBBs e a maioria da edição de 2018. Desta vez, o reality show abre inscrições para anônimos. O programa começou a ser exibido em maio deste ano após 12 anos fora do ar. A atração teve apresentação de André Marques.

A dinâmica do programa é composta por duas tribos, que encaram diversas provas num local inóspito. Eles participam da “Prova de Privilégios”, em que podem conquistar comidas e objetos que facilitam a vida do grupo.

O outro desafio é a “Prova da Imunidade”, em que todo o grupo vencedor garante a permanência no reality por mais uma semana. Já a equipe perdedora deverá se preparar para dar adeus a um dos seus.

A vencedora da última edição foi a ex-BBB Paula Amorim, que ganhou R$ 500 mil. Com o valor, a campeã pretende pagar o casamento com Breno Simões, com quem está junto há três anos. O casal se conheceu no “Big Brother Brasil 18”.

Os interessados devem preencher todos os dados obrigatórios do formulário para ficar apto para participar do processo seletivo. Após fazer a inscrição, ficar atento ao email cadastrado, onde será feito o contato.