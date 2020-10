Cristina Mullins entra na trama de 'Salve-se quem puder'

Para realizar uma ação de combate ao novo coronavírus (covid-19) na novela Salve-se Quem Puder, a TV Globo decidiu escalar a atriz Cristina Mullins, mulher do ator Otávio Augusto, que interpreta Ignácio na trama, a fim de fazer uma participação especial na história escrita por Daniel Ortiz.

De acordo com informações, ela dará vida à personagem Nair, irmã do avô de Alexia/Josimara (Deborah Secco), em razão do ator estar gravando suas cenas em domicílio. Na ocasião, Ignácio surgirá para os telespectadores em um sítio, onde se comunicará com os netos através de uma videochamada pelo celular.

No mais, a publicação ainda afirma que Otávio Augusto “foi afastado das gravações nos estúdios da Globo para diminuir a chance de contágio pelo novo coronavírus”, por causa de sua idade: 75 anos – ele está no chamado grupo de risco.

Já em relação à Cristina Mullins, a veterana se encontra fora das telinhas desde 2018, quando atuou em Malhação: Vidas Brasileiras. Anteriormente, a atriz esteve em Rock Story (2016) no papel de Zuleica.

Salve-se Quem Puder está programada para retornar em 2021, com mais 53 episódios inéditos. A novela contará com outra nova personagem em seu retorno. Trata-se da advogada Júlia, papel que será interpretado pela atriz Sophia Abrahão, que precisou ficar isolada em um hotel por quase duas semanas para poder gravar uma cena de beijo na trama inédita de Daniel Ortiz.

Sophia entrará no folhetim devido ao desligamento de Sabrina Petraglia, que estava interpretando Micaela e se encontra grávida. Atualmente, a TV Globo está reprisando Haja Coração em edição especial.