Conheça a história da participante do Big Brother holandês que deu à luz no confinamento; vídeo

Um feito inédito dentro do reality show Big Brother holandês chamou a atenção do mundo em outubro de 2005. Durante a edição do programa, que era transmitido em vários países, uma das concorrentes chamada Tanja, que estava em um período avançado de gestação, deu à luz dentro da casa repleta de câmeras. A futura mãe, que tinha se inscrito no programa antes de sua barriga crescer tanto, deu à luz no dia 18 de outubro de 2005. Aos olhos de milhares de holandeses, nascia a pequena Joscely Savann. A produção do programa exibiu uma edição especial no mesmo dia, mostrando o período pré-natal e o momento do nascimento. Assista:

Embora o programa tenha dado todo o apoio necessário para a realização de um parto humanizado dentro da casa, houve críticas em relação à seleção de uma participante grávida que deveria estar em licença-maternidade. O comportamento de Tanja durante os primeiros meses do programa também não agradou os telespectadores, já que ela foi vista fumando cigarros, o que gerou polêmica em relação ao tabagismo na gravidez.

Alguns dias após o parto, Tanja desistiu do programa devido à falta de privacidade e cuidados adequados, bem como às críticas de outros participantes. A exposição da criança no programa também gerou discussão, com o partido governista de democratas cristãos condenando a participação da criança.

Para se adequar às regras de trabalho infantil do país, os produtores do programa só podiam filmar o bebê durante duas horas por dia e em um período máximo de oito dias, enquadrando-a como um ator mirim. A mãe tinha um quarto especialmente preparado para cuidar da filha e poderia deixar a casa e entregá-la à família enquanto concluía o jogo, mas optou por sair no 65º dia para ficar mais perto da filha.