Confira a identidade dos quatro atores finalistas de 'The Masked Singer Brasil'

A grande final do reality show musical '’The Masked Singer'', da TV Globo, irá ocorrer na noite desta terça-feira (19), na TV Globo. Os telespectadores vão conhecer a identidade dos quatro personagens que conseguiram encantar os jurados com os seus talentos e disputar o prêmio de melhor apresentação.

Para entrar no clima do programa apresentado por Ivete Sangalo, a Redação Integrada do portal O Liberal separou as quatro suposições de quem seriam os mascarados por trás da Gata Espelhada, o Unicórnio, a Arara e o Monstro.

Confira a lista dos possíveis atores e atrizes finalistas do ''The Masked Singer'':

A gata espelhada

A gata espelhada. (Reprodução/ TV Globo)

A cantora e atriz Jeniffer Nascimento, de 28 anos, está sendo apontada nas redes sociais como a voz por trás da personagem que costuma nunca decepcionar nas apresentações. Ela ficou conhecida como a Solange, de ''Malhação Sonhos'', que está em reprise atualmente na Globo.

A arara

A arara. (Reprodução/ TV Globo)

A atriz Cris Vianna tem sido apontada como a voz por trás da arara. Grande parte das dicas dadas ao longo do reality, como ter levado um tombo quando participou da ''Dança dos Famosos'' e gostar de viajar pelo mundo.

O unicórnio

O unicórnio. (Reprodução/ TV Globo)

A internet inteira desconfia da cantora Priscilla Alcantara. E não é para menos. O personagem por trás do unicórnio costuma fazer sucesso durante as apresentações e coloca o vozeirão para jogo.

O monstro

O monstro. (Reprodução/ TV Globo)

Quem levanta mais suspeita do público é o ator Nicolas Prattes. Como dados nos palpites, ele já namorou atrizes famosas e fez musicais internacionais.