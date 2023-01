Casa de Vidro do BBB 23: veja quando começa e quantas pessoas disputam a vaga

O apresentador Tadeu Schmidt trouxe novidades sobre os próximos passos do Big Brother Brasil (BBB 23) na noite desta segunda-feira (9). A disputa, com a Casa de Vidro, inicia a partir de amanhã, terça-feira (10/01). Veja como vai funcionar, a quantidade de participantes e sobre a votação.

Quantas pessoas vão participar da Casa de Vidro?

De acordo com a direção do BBB 23, quatro pessoas vão disputar duas vagas. Necessariamente, um homem e uma mulher.

Onde está instalada a casa de vidro do BBB 23?

Os candidatos selecionados para a Casa de Vidro, do Big Brother Brasil, vão ficar alojados dentro de um espaço montado no Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ). Eles podem interagir com o público e tentar conseguir votos.

Que horas será a transmissão da casa de vidro do BBB 23?

As primeiras informações vão ser repassadas pela apresentadora Ana Clara, às 10h35, na Globo ou Globoplay.

Como votar para a casa de vidro do BBB 23?

Para votar no favorito é preciso acessar o site do Gshow, se cadastrar na plataforma e votar no momento em que autorizarem a votação.